Weltwoche: Новый премьер Венгрии Мадьяр разочаровал ЕС своей позицией по России

Руководство Европейского союза оказалось разочаровано позицией нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом сообщает Die Weltwoche.
— До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. Мадьяр их разочаровал, — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, смена власти не повлияло на географическое положение и отношения с Россией.
По данным газеты, недовольство европейских чиновников усилилось после слов венгерского премьера о возможном возвращении к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине.
18 мая Мадьяр сообщил, что выполнение Украиной 11 требований Венгрии по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Будапештом начала процесса приема страны в Евросоюз.
Ранее Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском заявил, что Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов.