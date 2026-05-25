Welt: Европе грозит экономический кошмар и движение к стагфляции

Европейским странам грозит экономический кризис и движение к стагфляции. Об этом сообщает издание Die Welt.
Отмечается, начало боевых действий на Ближнем Востоке привело к росту цен и замедлению экономического роста. И на этой неделе состоится встреча министров экономики и финансов 27 стран ЕС.
Согласно исследованию брюссельского аналитического центра Bruegel, страны ЕС планируют потратить почти 11 млрд евро на смягчение последствий войны в Иране. При этом эксперты отмечают, что 80% приходятся на снижение налогов или скидок на топливо. И лишь небольшая часть из них поддерживает бедные домохозяйства или способствует структурным изменениям, таким как расширение использования возобновляемых источников энергии.
По словам главы Еврогруппы Кириакоса Пьерракакиса, существует «стагфляционное давление». Экономисты называют стагфляцией экономический спад при одновременном резком росте цен.
Утверждается, что в этом году европейская экономика вырастет всего на 1,1%. Осенью власти Брюсселя прогнозировали еще 1,4 процента. Ожидается, что инфляция составит 3,1%, что на целый процентный пункт выше ожиданий.
