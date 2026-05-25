Экс-глава Александровска трудоустроилась в структуры группы «Акрон»

Ольга Белобаржевская, возглавлявшая Александроский городской округ до апреля текущего года, теперь работает в АО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК). Как утверждают знакомые с ситуацией источники, в обществе она занимается вопросами, касающимися взаимодействия с органами власти. В ВКК на запрос «Ъ-Прикамье» относительно трудоустройства бывшей муниципальной служащей не ответили. Сама экс-глава от комментариев отказалась.

Источник: Коммерсантъ

Ольга Белобаржевская возглавляла Александровский округ с 2021 года. Свою должность она покинула по собственному желанию на фоне конфликта с прокуратурой. По мнению силовиков, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения господина Белобаржеского с муниципальной службы глава вышла за него замуж.

В декабре прошлого года суд удовлетворил требования надзорного органа о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия», это решение устояло в апелляции. С поста главы она ушла до вступления в силу решения первой инстанции. На минувшей неделе состоялся конкурс по выбору нового главы округа. Решением комиссии его победителем стал Владимир Белобаржевский.

