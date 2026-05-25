В Самаре создали программу для расчета огнестойкости строительных конструкций

Программы получили свидетельства о регистрации. По информации разработчиков, созданное программное обеспечение учитывает широкий спектр качественных показателей — геометрические размеры железобетонных элементов, глубину заложения и расположение арматуры в них, их степень огнезащиты и схему их расчетного обогрева в условиях пожара. Исходя из этих параметров рассчитывается огнестойкость конструкций без проведения натурных огневых испытаний — дорогих и трудоемких. Ученые планируют рассчитывать с помощью программ также огнестойкость других несущих железобетонных элементов.