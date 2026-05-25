В Самаре создали программу для расчета огнестойкости строительных конструкций

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Ученые Самарского политеха разработали компьютерные программы для расчета огнестойкости элементов строительных конструкций. Предложенный метод не предполагает огневых испытаний и является менее трудоемким по сравнению с известными ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Коллектив Самарского политеха под руководством завкафедрой “Железобетонные конструкции” Дениса Панфилова разработал комплекс программ для электронной вычислительной машины, которые позволят точнее оценивать огнестойкость элементов безраскосной фермы (вид несущей строительной конструкции — прим. ТАСС)», — рассказали в вузе.
Программы получили свидетельства о регистрации. По информации разработчиков, созданное программное обеспечение учитывает широкий спектр качественных показателей — геометрические размеры железобетонных элементов, глубину заложения и расположение арматуры в них, их степень огнезащиты и схему их расчетного обогрева в условиях пожара. Исходя из этих параметров рассчитывается огнестойкость конструкций без проведения натурных огневых испытаний — дорогих и трудоемких. Ученые планируют рассчитывать с помощью программ также огнестойкость других несущих железобетонных элементов.
«С помощью разработанных алгоритмов программного комплекса определяется предел огнестойкости каждого элемента конструкции, затем на основании этого присваивается предел огнестойкости всей конструкции. После выявляется соответствие или несоответствие полученного предела огнестойкости тому, что указан в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности», — пояснил руководитель группы разработчиков Денис Панфилов.
В университете отметили, что программы уже пользуются спросом среди проектных организаций и строительных компаний, заинтересованных в снижении затрат и повышении точности расчетов. Комплекс разработанных программ применим на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений — от проектирования до эксплуатации.