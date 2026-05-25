Спасенный в Красноярском крае медвежонок набрал уже 30 килограммов

Специалисты центра охраны дикой природы «Инстинкт» продолжают заботиться о медвежонке, которого спасли этой зимой в Красноярском крае. За время реабилитации животное заметно окрепло и уже набрало около 30 килограммов. [caption id= «attachment_367540» align= «alignnone» width= «350»] Фото: Центр охраны дикой природы «Инстинкт»[/caption] По словам сотрудников центра, у малыша отличный аппетит. Он с удовольствием ест кашу и молоко, а после кормления нередко просит добавку. Благодаря полноценному питанию медвежонок быстро растет, становится активнее и увереннее осваивает окружающее пространство. [caption id= «attachment_367539» align= «alignnone» width= «488»] Фото: Центр охраны дикой природы «Инстинкт»[/caption] Особую заботу о подопечном проявляет собака по кличке Луна. Она сопровождает медвежонка во время прогулок и постоянно находится рядом, помогая ему чувствовать себя в безопасности. [caption id= «attachment_367536» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Центр охраны дикой природы «Инстинкт»[/caption] В НИА Красноярск напомнили, что история спасения животного началась в феврале. Во время лесозаготовительных работ была повреждена медвежья берлога. Испуганная медведица покинула логово, два медвежонка погибли, а одного удалось спасти. Малыша обнаружили и передали специалистам центра, когда ему был всего около месяца.