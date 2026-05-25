Доход до 120 тысяч рублей предлагают нижегородским репетиторам

Зарплату до 120 тысяч рублей можно получать в сфере образования на нижегородском рынке труда. Об том сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».
В регионе активно ищут специалистов, которые готовы работать в онлайн-формате. В частности, подборку вакансий открыло предложение для репетитора по физике с доходом до 120 000 рублей. Специалисту предстоит работать со старшеклассниками в дистанционном формате. От кандидата требуют опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Среди задач — диагностика знаний, регулярные уроки и адаптация программы под запросы учеников. Поиском клиентов займется онлайн-платформа.
В подборку эксперты также включили вакансию учителя начальной школы. Помимо обучения и воспитания детей педагогу необходимо участвовать во внеурочной деятельности. Предусмотрены платные занятия и расширение нагрузки. Предлагаемый доход — от 65 000 до 75 000 рублей в месяц.
Также в регионе ищут учителя английского языка для частного образовательного центра с зарплатой от 60 000 до 70 000 рублей.
