Как сельхозавиация спасает урожай в Волгоградской области?

После сорняков взялись за вредителей, а впереди — обработка сельхозкультур.
Работа сельхозавиации в Волгоградской области в самом разгаре.
Уже проведены работы по борьбе с сорняками. Сейчас проводится защита с воздуха лесных массивов от вредителей. Работы пройдут в четырёх лесничествах региона: Подтёлковском, Старополтавском, Иловлинском и Михайловском.
Чуть позже авиаторам предстоит большая работа по защите от вредителей сельскохозяйственных культур.
Опыт есть: Волгоградская область, входящая в пятёрку регионов-лидеров по производству стратегически важных сельхозкультур, в начале 2000 годов стала инициатором сверхлегкого самолётостроения для сельского хозяйства. Для региона, который находится в зоне рискованного земледелия, сельхозавиация помогает не только сберечь урожай зерновых культур, но и обеспечить высокое качество зерна.
По словам генерального директора ООО «НТК» Михаила Кисиля, ежегодно от сорняков, вредителей и болезней теряется до 30% урожая. В отсутствие защитных работ все усилия земледельца могут быть сведены на нет.
По экспертным оценкам, в Волгоградской области сельхозавиация ежегодно обрабатывает порядка 1 миллиона гектаров. Но для дальнейшего развития отрасли необходим государственный статистический учёт и анализ данных о проводимых защитных работах.