Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как сельхозавиация спасает урожай в Волгоградской области?

После сорняков взялись за вредителей, а впереди — обработка сельхозкультур.

После сорняков взялись за вредителей, а впереди — обработка сельхозкультур.

Работа сельхозавиации в Волгоградской области в самом разгаре.

Уже проведены работы по борьбе с сорняками. Сейчас проводится защита с воздуха лесных массивов от вредителей. Работы пройдут в четырёх лесничествах региона: Подтёлковском, Старополтавском, Иловлинском и Михайловском.

Чуть позже авиаторам предстоит большая работа по защите от вредителей сельскохозяйственных культур.

Опыт есть: Волгоградская область, входящая в пятёрку регионов-лидеров по производству стратегически важных сельхозкультур, в начале 2000 годов стала инициатором сверхлегкого самолётостроения для сельского хозяйства. Для региона, который находится в зоне рискованного земледелия, сельхозавиация помогает не только сберечь урожай зерновых культур, но и обеспечить высокое качество зерна.

По словам генерального директора ООО «НТК» Михаила Кисиля, ежегодно от сорняков, вредителей и болезней теряется до 30% урожая. В отсутствие защитных работ все усилия земледельца могут быть сведены на нет.

По экспертным оценкам, в Волгоградской области сельхозавиация ежегодно обрабатывает порядка 1 миллиона гектаров. Но для дальнейшего развития отрасли необходим государственный статистический учёт и анализ данных о проводимых защитных работах.