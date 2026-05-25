История многодетной мамы: дети как зеркало, воспитание, свобода и принятие

Сын Станислав с детства занимается футболом. Сейчас он попал в группу старших ребят, и сначала это его расстроило. Но разговор с мамой помог изменить взгляд: если его туда поставили — значит, в нем видят потенциал. Ирина учит детей не бояться сложностей, а воспринимать их как возможность. У Станислава есть кумиры — Месси и Роналду.