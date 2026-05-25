История многодетной мамы: дети как зеркало, воспитание, свобода и принятие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для Ирины материнство — это не только забота и хлопоты, но и постоянное обучение. Она смотрит на своих детей как на отдельных личностей, а не продолжение себя.
Ее старшая дочь Алисия — творческая натура. Она не ходит на кружки, но дома постоянно что-то создает: рисует, лепит, мастерит. В ее комнате царит творческий хаос, который порой утомляет, но Ирина смотрит на это иначе: «Как хорошо, что есть кому это делать».
Сын Станислав с детства занимается футболом. Сейчас он попал в группу старших ребят, и сначала это его расстроило. Но разговор с мамой помог изменить взгляд: если его туда поставили — значит, в нем видят потенциал. Ирина учит детей не бояться сложностей, а воспринимать их как возможность. У Станислава есть кумиры — Месси и Роналду.
Дочь мечтает стать воспитательницей. Она с детства проявляет заботу о младших, помогала с братьями, и Ирина видит в этом ее настоящее призвание.
В воспитании Ирина придерживается простой философии: уважение и диалог. Она старается говорить с детьми спокойно, «по-взрослому», без криков и сюсюканья. Если эмоции берут верх — лучше сделать паузу и вернуться к разговору позже.
Она убеждена: дети должны понимать последствия своих действий, а не бояться наказания.
Интересно, что Ирина не разделяет распространенного мнения о «особенном поколении». Для нее дети остаются детьми — просто с большим выбором и большей осознанностью.
«Они лучше чувствуют себя», — говорит она. — «Они знают, что испытывают. Нам этого не давали».
На вопрос о будущем она отвечает неожиданно спокойно: она ничего не ждет от своих детей. Потому что считает — они не принадлежат родителям.
Задача взрослых — дать любовь, поддержку и базу, а дальше просто отпустить. И, пожалуй, в этом и есть главный смысл ее материнства: не удержать, а вырастить и позволить идти своим путем.
