В Прикамье на вершину Полюда забралась медведица с тремя медвежатами

Туристов просят соблюдать правила безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Вершину Камня Полюд на севере Прикамья посетила необычная группа туристов. Камера заповедника «Вишерский» зафиксировала большое семейство медведей. Пупулярную туристическую локацию посетила огромная медведица с тремя медвежатами.

В заповеднике напомнили о соблюдении правил безопасности. Гора Полюд — это не прогулочный парк, а природная территория, где в естественной среде обитают животные. Путешественников также просят не оставлять на вершине остатки еды и другой мусор, чтобы не привлекать излишнее внимание зверей.

Посещение Полюда косолапыми гостями произошло 8 мая.