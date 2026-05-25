Нефть марки Brent подешевела на 2,03 процента на фоне переговоров США и Ирана

При этом стоимость фьючерса на нефть той же марки с поставкой в июле на лондонской бирже ICE опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 11 мая текущего года. Brent снижалась на 4,58 процента, до 98,8 доллара за баррель, а к 01:21 ускорила падение и стала торговаться на уровне 98,78 долларов за баррель. В результате падение ее стоимости составило 4,6 процента, передает ТАСС.