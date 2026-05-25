Нефть марки Brent подешевела на 2,03 процента на фоне переговоров США и Ирана

Кроме того, по состоянию на 01:11 цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,26 процента — до 91,52 доллара, передает РИА Новости.
При этом стоимость фьючерса на нефть той же марки с поставкой в июле на лондонской бирже ICE опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 11 мая текущего года. Brent снижалась на 4,58 процента, до 98,8 доллара за баррель, а к 01:21 ускорила падение и стала торговаться на уровне 98,78 долларов за баррель. В результате падение ее стоимости составило 4,6 процента, передает ТАСС.
18 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила 110 долларов за баррель впервые с 5 мая. В апреле цена фьючерса поднималась до 126,3 доллара за баррель, превысив этот уровень впервые с 9 марта 2022 года.