Летние лагеря для детей откроются почти в сотне школ Краснодара

С окончанием учебного года в Краснодаре стартует масштабная летняя оздоровительная кампания. Как сообщил глава города Евгений Наумов, в этом сезоне пришкольные лагеря будут работать на базе 97 образовательных учреждений, где смогут проводить время более 15 тысяч юных краснодарцев.
Лагерные смены начнутся уже в конце мая, сразу после последних звонков. Традиционно кампания пройдет в два этапа: для детей организуют две смены продолжительностью по 21 дню, предусмотрено полноценное двухразовое питание.
Программа отдыха в этом году будет максимально разнообразной. Лагеря разделены по профильным направлениям: от патриотического воспитания и спорта до технических дисциплин, творчества и естественно-научных (эколого-биологических) исследований. Ребят ждут мастер-классы, экскурсии, творческие мастерские и спортивные соревнования.
Организация летнего досуга финансируется совместно из краевого и городского бюджетов. Мэр Краснодара отметил, что главным приоритетом при подготовке лагерей остается защита жизни и здоровья детей.
«Перед проведением смен с персоналом проводятся все необходимые инструктажи, а для ребят состоятся “Дни безопасности”, — рассказал Евгений Наумов.