Летние лагеря для детей откроются почти в сотне школ Краснодара

С окончанием учебного года в Краснодаре стартует масштабная летняя оздоровительная кампания. Как сообщил глава города Евгений Наумов, в этом сезоне пришкольные лагеря будут работать на базе 97 образовательных учреждений, где смогут проводить время более 15 тысяч юных краснодарцев.