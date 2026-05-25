В Ростовской области перед концом мая установится жара до 27 градусов с дождями

Вторник, 26 мая, будет облачным и влажным. В Ростове-на-Дону снова возможны кратковременные осадки с грозой. Направление ветра изменится: сначала он останется северо-западным, но затем сменится на юго-западный. Его скорость составит 7−12 метров в секунду, днем — с порывами до 15−17 метров в секунду. Ночью температура в городе опустится до 13−15 градусов, днем же вернется к отметкам 22−24. Для Ростовской области характер погоды будет схож: кратковременные дожди, которые во второй половине дня и вечером в некоторых муниципалитетах перерастут в ливни. Ветровой режим повторит городской сценарий: северо-западный перейдет в юго-западный, при грозе порывы будут достигать 15−19 метров в секунду. Ночью воздух остынет до 11−16 градусов, а при прояснении неба столбики термометров могут упасть до 5. Днем, по прогнозам, в регионе ожидается от 21 до 27 градусов тепла.