Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: «Бежевые» и «осознанные» родители не справляются с взрослением своих детей

Родители-миллениалы, в том числе так называемые «бежевые» мамы, все чаще принимают возрастные особенности подростков за психические расстройства. Об этом сообщает Baza.

Родители-миллениалы, в том числе так называемые «бежевые» мамы, все чаще принимают возрастные особенности подростков за психические расстройства. Об этом сообщает Baza.

Психолог и гештальт-терапевт Егор Манышин рассказал, что родители нередко приходят на консультации уже с предполагаемыми диагнозами для ребенка, среди которых СДВГ, ТРЛ и ПРЛ. Однако, по его словам, во многих случаях речь идет о нормальных проявлениях подросткового возраста, связанных с пубертатом и эмоциональным развитием.

Эксперт отметил, что в «бежевых» семьях родители часто избегают открытого проявления эмоций, конфликтов и агрессии, из-за чего дети не получают примеров конструктивного выражения чувств. По его словам, это может привести к трудностям в распознавании и проживании эмоций.

Психотерапевт Наталья Бирина добавила, что дети отражают эмоциональную атмосферу семьи. Она подчеркнула, что в ряде случаев помощь специалиста может потребоваться не только подростку, но и самим «бежевым» родителям, которые сосредотачиваются на поиске проблем у детей, передает Telegram-канал.

«Миндальные мамы» транслируют детям нездоровое отношение к еде и неадекватное стремление к худобе. Эксперты связывают это понятие с орторексией — нездоровым стремлением к правильному питанию. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему «миндальные мамы» опасны для своих детей.