Baza: «Бежевые» и «осознанные» родители не справляются с взрослением своих детей

Родители-миллениалы, в том числе так называемые «бежевые» мамы, все чаще принимают возрастные особенности подростков за психические расстройства. Об этом сообщает Baza.
Психолог и гештальт-терапевт Егор Манышин рассказал, что родители нередко приходят на консультации уже с предполагаемыми диагнозами для ребенка, среди которых СДВГ, ТРЛ и ПРЛ. Однако, по его словам, во многих случаях речь идет о нормальных проявлениях подросткового возраста, связанных с пубертатом и эмоциональным развитием.
Эксперт отметил, что в «бежевых» семьях родители часто избегают открытого проявления эмоций, конфликтов и агрессии, из-за чего дети не получают примеров конструктивного выражения чувств. По его словам, это может привести к трудностям в распознавании и проживании эмоций.
Психотерапевт Наталья Бирина добавила, что дети отражают эмоциональную атмосферу семьи. Она подчеркнула, что в ряде случаев помощь специалиста может потребоваться не только подростку, но и самим «бежевым» родителям, которые сосредотачиваются на поиске проблем у детей, передает Telegram-канал.
