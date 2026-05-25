Нижегородский мажор, устроивший массовое ДТП, извинился

Напомним, массовая авария с участием жёлтого Mercedes кабриолета произошла 20 мая. После столкновения с тремя машинами нетрезвый наследник бизнеса устроил фотосессию на капоте разбитой иномарки, а затем в соцсетях назвал критиковавших его нижегородцев «нищетой» и «отребьем». По данным ГАИ, за водителем числился 161 штраф на сумму более 700 тысяч рублей. В отношении мажора возбуждено уголовное дело за агрессивную езду, создающую угрозу безопасности.