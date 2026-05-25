В Красноярске начался ремонт путепровода на Авиаторов

«На путепроводе по улице Авиаторов при строительстве были применены открытие деформационные швы с резиновыми компенсаторами, которые износились и требуют ремонта. Стоит отметить, что мостовые сооружения подвергаются постоянным нагрузкам: транспорт, ветер, вибрации, температурные колебания и подвижки основания. В отличие от обычной дороги, мост никогда не остается неподвижным. Он каждый день меняет свою геометрию — иногда на сантиметры. Чтобы это не приводило к разрушениям, инженеры применяют особый элемент — деформационный шов. Это механизм, который позволяет мосту расширяться, сжиматься и смещаться, не ломаясь и не трескаясь. По сути, шов — это гибкая граница между частями сооружения», — пояснили в администрации.