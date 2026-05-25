В Красноярске начался ремонт путепровода на Авиаторов

В Красноярске на путепроводе по улице Авиаторов приведут в порядок деформационные швы и восстановят возле них асфальтобетонное покрытие. Об этом рассказали в мэрии.
Подрядчик уже приступил к работам — сейчас они ведутся на двух крайних правых полосах по направлению к улице 9 Мая, участок огородили.
Специалисты приняли решение не перекрывать проезд полностью на время ремонта, работать будут «захватками» по двум полосам с одной и другой стороны, перемещаясь с одного участка на другой. Ограничения движения будут действовать до конца лета.
«На путепроводе по улице Авиаторов при строительстве были применены открытие деформационные швы с резиновыми компенсаторами, которые износились и требуют ремонта. Стоит отметить, что мостовые сооружения подвергаются постоянным нагрузкам: транспорт, ветер, вибрации, температурные колебания и подвижки основания. В отличие от обычной дороги, мост никогда не остается неподвижным. Он каждый день меняет свою геометрию — иногда на сантиметры. Чтобы это не приводило к разрушениям, инженеры применяют особый элемент — деформационный шов. Это механизм, который позволяет мосту расширяться, сжиматься и смещаться, не ломаясь и не трескаясь. По сути, шов — это гибкая граница между частями сооружения», — пояснили в администрации.
Напомним, также работы ведутся на Октябрьском мосту. Там выполнят локальный ремонт покрытия проезжей части — обновят выделенную полосу для автобусов, заменят парапетные и бортовые ограждения. Сейчас со стороны движения от левого берега к правому меняют старый парапет на новый, движение ограничено.
Также в этом году в Красноярске отремонтируют мост «777» (Коркинский) и два путепровода по улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. На обновление всех пяти переправ из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей.
