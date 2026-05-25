Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты прогнозируют рост курса доллара в России уже летом

Курс валюты США может составить до 78 рублей.

Источник: Клопс.ru

В России летом рубль начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77−78 рублей. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Андрея Смирнова.

«Ожидаем постепенного ослабления рубля в течение лета, доллар может подорожать до 77−78 рублей, — отметил он. — К концу года прогнозируем доллар по 82−83 рубля. Факторы курса — цикл снижения ключевой ставки ЦБ, восстановление импорта, оживление спроса и кредитования, сезонный рост расходов бюджета, компаний и населения в конце года. Для ажиотажных покупок долларов в настоящее время нет причин. Резкого удорожания валют не ожидается, рубль будет поддерживаться высокой экспортной выручкой».

По его словам, покупка валюты на текущих уровнях выглядит целесообразной как под летние зарубежные поездки, так и для формирования валютной позиции. Для целей инвестиций лучше использовать не саму валюту, а валютные инструменты, например облигации российских компаний в иностранной валюте, считает эксперт.

Падение курса доллара привело к снижению стоимости горящих путёвок и создало спрос на зарубежные курорты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше