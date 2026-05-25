На севере Пермского края сохраняются полуметровые сугробы

Полуметровые сугробы сохраняются на севере края, сообщили в Заповеднике «Вишерском».
Майское тепло установилось на территории региона, однако в «Вишерском» заповеднике до сих пор зима. В начале месяца, когда в крае было +15… +17°С, на кордон Лиственничный директор заповедника Павел Бахарев добирался на лыжах. Высота снежного покрова тогда достигала 104 сантиметров.
К 18 мая ситуация почти не изменилась. По словам сотрудника заповедника Николая Бахтиярова, на кордоне лежало ещё 48 сантиметров снега, а в лесу его было значительно больше. По последним данным, толщина покрова снизилась до 29 сантиметров.
«К концу июня точно растает», — уверен Бахтияров.
