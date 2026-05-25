Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Локальные блэкауты в Казани стали сезонным трендом из-за перегрузки сетей

Инфраструктура выдерживает двойные нагрузки.

Источник: Комсомольская правда

Казань сталкивается с регулярными локальными блэкаутами и скачками напряжения, превратившимися из редких ЧП в сезонный тренд. Несмотря на стабильность энергоснабжения в 2026 году благодаря инвестициям, инфраструктура испытывает нагрузки из-за износа тепловых и водопроводных систем.

На форуме «Энергопром-2026» министр промышленности Татарстана Олег Коробченко заявил о рекордном потреблении электроэнергии в 5 616 МВт и необходимости построить 1,5 ГВт новой генерации. В 2018 году из-за аварии на подстанциях «Горки» и «Советская» без света остались 100 тысяч человек, а в 2021 году на подстанции «Советская» произошел пожар, затронувший 25 тысяч жителей.

Эти инциденты ускорили модернизацию казанского энергокольца, заменив устаревшие масляные выключатели на элегазовые и обновив автоматику. Однако зимой и летом подстанции работают на 200% от нормы, что приводит к сбоям.

С 2025 года «Сетевая компания» сократила аварийные отключения: в 2024 году их было 1 127, в 2025 — 1041. Инвестиционная программа на 2025−2029 годы предусматривает вложения в электросетевой комплекс Татарстана на сумму более 73 миллиардов рублей.

Напомним, на прошлой неделе в трех районах Казани аварийно отключили электричество. Без света остались десятки улиц в Вахитовском, Ново-Савиновском и Авиастроительном районах.