Локальные блэкауты в Казани стали сезонным трендом из-за перегрузки сетей

Казань сталкивается с регулярными локальными блэкаутами и скачками напряжения, превратившимися из редких ЧП в сезонный тренд. Несмотря на стабильность энергоснабжения в 2026 году благодаря инвестициям, инфраструктура испытывает нагрузки из-за износа тепловых и водопроводных систем.
На форуме «Энергопром-2026» министр промышленности Татарстана Олег Коробченко заявил о рекордном потреблении электроэнергии в 5 616 МВт и необходимости построить 1,5 ГВт новой генерации. В 2018 году из-за аварии на подстанциях «Горки» и «Советская» без света остались 100 тысяч человек, а в 2021 году на подстанции «Советская» произошел пожар, затронувший 25 тысяч жителей.
Эти инциденты ускорили модернизацию казанского энергокольца, заменив устаревшие масляные выключатели на элегазовые и обновив автоматику. Однако зимой и летом подстанции работают на 200% от нормы, что приводит к сбоям.
С 2025 года «Сетевая компания» сократила аварийные отключения: в 2024 году их было 1 127, в 2025 — 1041. Инвестиционная программа на 2025−2029 годы предусматривает вложения в электросетевой комплекс Татарстана на сумму более 73 миллиардов рублей.
Напомним, на прошлой неделе в трех районах Казани аварийно отключили электричество. Без света остались десятки улиц в Вахитовском, Ново-Савиновском и Авиастроительном районах.