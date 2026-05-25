Локальные блэкауты в Казани стали сезонным трендом из-за перегрузки сетей

На форуме «Энергопром-2026» министр промышленности Татарстана Олег Коробченко заявил о рекордном потреблении электроэнергии в 5 616 МВт и необходимости построить 1,5 ГВт новой генерации. В 2018 году из-за аварии на подстанциях «Горки» и «Советская» без света остались 100 тысяч человек, а в 2021 году на подстанции «Советская» произошел пожар, затронувший 25 тысяч жителей.