«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7

В Новосибирске завершился первый тур Высшей лиги по регби‑7. Победителем этапа стал действующий чемпион турнира — волгоградский клуб «Ротор». В финальном матче команда одержала уверенную победу над петербургской «Нарвской заставой» со счётом 31:7.

Бронзовые медали завоевала местная команда «Сибирь», которая в матче за третье место переиграла «Химик» из Дзержинска — 26:10.

В ходе турнира состоялись и другие значимые встречи. В полуфинале «Ротор» обыграл «Сибирь» со счётом 19:14, а «Нарвская застава» одержала сухую победу над «Химиком» — 5:0.

Среди других результатов выделяются следующие матчи:

«Ротор» взял верх над «Балтийским штормом‑2» — 27:5;

напряжённая игра между «Нарвской заставой» и сборной Краснодарского края завершилась ничьей — 19:19;

МГТУ им. Баумана убедительно победил ВИФК — 31:0;

«Университет» оказался сильнее «Приморца‑ОН» — 21:14.

В серии матчей за промежуточные места также определились следующие итоги:

в борьбе за 5‑е место «Балтийский шторм‑2» обыграл сборную Краснодарского края — 14:12;

за 7‑е место «МГТУ им. Баумана» одержал победу над «Университетом» — 22:7;

матч за 9‑е место принёс победу «Приморцу‑ОН» над ВИФК — 29:19.

Турнир продемонстрировал высокий уровень игры команд и яркую борьбу за каждое место, задав высокую планку для следующих этапов соревнований.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация регби России.