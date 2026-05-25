«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7

В Новосибирске завершился первый тур Высшей лиги по регби‑7. Победителем этапа стал действующий чемпион турнира — волгоградский клуб «Ротор». В финальном матче команда одержала уверенную победу над петербургской «Нарвской заставой» со счётом 31:7.