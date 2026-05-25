Хабаровский детский дом № 1 приглашает на благотворительный аукцион

В Международный день защиты детей, 1 июня в детском доме № 1 Хабаровска пройдет четвертый благотворительный аукцион творческих работ воспитанников краевых организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторами работ, представленных на аукционе, являются сами дети. Идея тут такая. Дети своими руками сделали работу, она продается, и автор получает деньги. На них воспитанники хотят осуществить свою мечту — купить велосипед, смартфон, компьютер, кто-то намерен передать вырученные средства бойцам СВО.
Организаторы отобрали лучшие работы и разместили их в каталоге, который можно заранее посмотреть. Там много интересного -картины, написанные акрилом, и в технике сухого валяния, это шерстяная акварель, вязанные игрушки, керамика.
Свои работы ребята сопроводили подписями. Геннадий Лещинский написал целое эссе к своей работе «Вечереет». «Утром — весёлое щебетание и стремительный полёт. А вечером, разместившись на веточке, глядя на небо и землю, задумалась птичка о наступающей весне, о тех заботах, которые ожидают её совсем скоро: надо свить гнездо, создать птичью семью, вырастить будущих птенцов… Когда вечереет — сама природа настраивает на размышления и раздумья. Погружаются в свои мысли и люди».
На вырученные от продажи работы парень хочет купить велосипед.
А Рустам Кривицкий обращает внимание посетителей на свою куклу так: «Мой очаровательный Ангел с кудрями и нежными крыльями символ чистоты, невинности и добрых чувств. Я верю, что он принесет в ваш дом тепло, спокойствие, умиротворение и защитит от невзгод каждого члена вашей семьи». Он на вырученные средства хочет купить себе телефон.
Начало аукциона в 16:00 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 20. Въезд -со стороны ул. Запарина.
Все работы, которые будут представлены на аукционе, размещены в буклете.