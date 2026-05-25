Названы самые красивые и востребованные даты для свадеб в 2026 году

Названы самые популярные и красивые даты для свадеб в Нижегородской области в 2026 году. Списком поделились с корреспондентом сайта pravda-nn.ru в региональном ЗАГСе.
Сейчас больше всего заявлений на регистрацию брака в регионе подано на следующие даты:
06.06.2026 — около 400 заявлений;
20.06.2026 — более 200 заявлений;
26.06.2026 — свыше 600 заявлений (рекордсмен по популярности!);
08.07.2026 (День семьи, любви и верности) — порядка 200 заявлений;
08.08.2026 — более 300 заявлений.
Также спросом у молодожёнов пользуются следующие даты: 26.08.2026, 09.09.2026 и 26.09.2026.
Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в органах ЗАГС не позднее, чем за месяц до выбранной даты.
