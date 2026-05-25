Красноярцам рассказали, какие общественные пространства обработают от клещей 26 мая

В Красноярске идут акарицидные обработки от клещей.
Стало известно, какие общественные пространства обработают в городе 26 мая. Об этом рассказали в МАУ «Красгорпарк».
Так, озеро-парк «Октябрьский» подвергнется обработки с 09:00 до 12:00, сквер Юдинский — с 09:00 до 10:00, парк «Солнечная поляна» — с 13:00 до 17:00, Ярыгинская набережная — с 11:00 до 15:00, набережная Совмена — с 16:00 до 18:00, парк «Покровский» — с 18:00 до 20:00.
Первое время после обработки клещи могут оставаться активными. Поэтому несколько суток после не рекомендуется гулять по обработанным участкам.
