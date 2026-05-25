Воронежский ботанический сад готовится к фестивалю пионов

В первые выходные лета, 6 и 7 июня, Липовая аллея Ботанического сада превратится в огромную цветущую фотозону. Здесь в четвертый раз развернется межрегиональный фестиваль «Воронежские пионы». Повод для гордости весомый, ведь местная коллекция этих цветов сейчас считается крупнейшей среди всех ботсадов лесостепной зоны. На то, чтобы собрать и вырастить более 300 уникальных сортов, ушли годы совместной работы ученых и увлеченных воронежских цветоводов. Об этом сообщила администрация сада в своем телеграм-канале 20 мая.