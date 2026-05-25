В Красноярском крае открыли горячую линию по защите прав туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начала работу горячая линия по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг.
Она открыта в связи с началом сезона отпусков. Жители региона могут получить консультации по вопросам, связанным с покупкой туров, качеством туристических услуг, возвратом средств и защитой прав потребителей.
Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора принимают звонки по телефону 8 (391) 226−89−50 в будние дни.
Также круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора. Обратиться можно по бесплатному телефону 8−800−555−49−43.
Горячая линия будет работать до 7 июня.