Больше половины нижегородцев одобрили пожизненный запрет сигарет

В Нижнем Новгороде сторонников идеи пожизненного запрета на продажу сигарет и вейпов новому поколению оказалось в два раза больше, чем противников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди жителей города.
Согласно исследованию, 55% нижегородцев одобряют инициативу, по которой родившимся после 31 декабря 2008 года гражданам никогда не смогут продать табачную продукцию, даже после достижения ими совершеннолетия. Против такой радикальной меры высказались 26% респондентов. При этом женщины выступают на стороне запрета чаще мужчин — 59% против 50%.
Уровень поддержки закона заметно растет вместе с доходами горожан: среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч рублей идею поддержали 61% опрошенных. Примечательно, что жесткие ограничения одобряют даже многие курильщики — за вечный запрет высказались 46% курящих нижегородцев, в то время как среди некурящих этот показатель составил 66%. Оппоненты инициативы аргументируют свою позицию риском появления черного рынка и нарушением права выбора взрослого человека.
Ранее сообщалось, что 20 тысяч рублей тратят нижегородцы на выпускной для 11-классников.