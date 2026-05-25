Красноярские ученые разработали быстрый тест на энцефалит у клещей

Красноярские ученые нашли способ быстрее определять наличие вируса клещевого энцефалита. Для этого они используют биолюминесценцию, то есть способность живых организмов светиться. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.

Сейчас проверка клеща на энцефалит обычно занимает около суток. Новый тест в будущем может сократить это время до нескольких минут. По принципу применения разработка может быть похожа на экспресс-тесты, которые сейчас используют для измерения сахара в крови. Это позволит быстрее понять, есть ли риск заражения, и вовремя обратиться за медицинской помощью.

В основе метода лежит белок, выделенный из морского рачка. Его разделили на две части. По отдельности они не светятся, но при соединении появляется биолюминесцентный сигнал.

«Одну часть мы сделали с мини-антителом, а другую часть с белком, который находится на поверхности вируса клещевого энцефалита», — рассказала Василиса Красицкая, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН.

Ученые рассчитывают, что в будущем такой тест можно будет использовать не только в лаборатории, но и в полевых условиях. Например, прямо во время выезда на природу или после обнаружения клеща.