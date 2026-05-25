Российские микродрамы станут доступны на китайском рынке

Чебоксарская кинокомпания «Кинолента» стала партнером китайской платформы ShortMax (приложение для просмотра коротких вертикальных сериалов длительностью одна-три минуты). Как сообщил «Ъ» представитель компании, в рамках соглашения российские микродрамы «Босс мафии — мой слуга» и «Телохранитель ее любви» стали доступны международной аудитории 23 мая.

Микродрамы снимаются в вертикальном формате 9:16, в каждом сериале — от 50 до 100 эпизодов. Первые 10−12 эпизодов можно смотреть бесплатно, дальше серии приходится оплачивать для разблокировки.

По данным Sensor Tower, количество скачиваний приложения ShortMax по миру в прошлом месяце составило 2 млн. Сам сервис, как и ReelShort, DramaBox, GoodShort, формирует ядро рынка микродрам в США, а сам рынок служит для них ключевым драйвером монетизации (до 60−70% их глобальной выручки приходится именно на США).

В «Киноленте» уточнили, что взаимодействие с зарубежными платформами осуществляется по модели Revenue Share. Она предусматривает распределение доходов от монетизации контента между платформой и продакшеном. Сама монетизация формируется за счет нескольких источников: предоставления платного доступа к новым эпизодам через покупку внутренней валюты приложения, подписочной модели, а также рекламных интеграций внутри платформы.

