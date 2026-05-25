Белоусов провел совещание с командованием группировки войск «Восток»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск “Восток”, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по указанию Белоусова продолжается формирование новых штатных подразделений войск беспилотных систем, что позволяет повышать разведывательные и огневые возможности группировки. Также глава Минобороны дал поручение интегрировать новые виды БПЛА-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс.
