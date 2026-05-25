В Канском МО спасатели продолжают искать утонувшего 7-летнего мальчика

За минувшие сутки спасателями Канского поисково-спасательного отряда было обследовано 6 километров береговой линии и с помощью эхолота проверено 3,5 тысячи квадратных метров акватории реки Кан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели продолжают поиски 7-летнего ребенка, который пропал в акватории реки еще 1 мая текущего года. Несмотря на все предпринятые меры, мальчика пока найти не удалось.