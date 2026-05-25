21-летний Сергей Корнилов, сын нижегородского бизнесмена, записал видео с извинениями после ДТП на Похвалинском съезде. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Напомним, что авария с участием молодого человека произошла на прошлой неделе. Он сел за руль кабриолета в пьяном виде и повредил два автомобиля. После аварии Корнилов сфотографировался на своем помятом Mercedes, отправился в ресторан и записал видео, где нелестно высказался о комментаторах в интернете.
Как стало известно, сейчас нижегородец находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
«Все мои слова по поводу аварии не являются истиной, я так не считаю. Все было сделано под воздействием алкоголя. Искренне сожалею о содеянном, еще раз прошу извинений», — сказал Сергей Корнилов.
Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом сына нижегородского бизнесмена.