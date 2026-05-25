Дмитрий Демешин поручил чаще использовать дроны для разведки пожаров в Хабаровском крае

Глава региона обратил внимание на негативную динамику по пожарам, что может говорить о неэффективной работе по профилактике.

Источник: AmurMedia

На еженедельном аппаратном совещании губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заслушал доклады о пожароопасной обстановке в регионе. Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов доложил, что на прошедшей неделе обнаружили 38 пожаров, из них 30 ликвидированы на площади 13 тыс. га, остальные — в работе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Наиболее горимые районы за прошедшую неделю — Верхнебуриинский, Амурский, Комсомольский районы, Бикинский, Солнечный округа и район имени Лазо», — доложил министр.

Он добавил, что, помимо собственных сил, для тушения по договоренности с Минприроды РФ в Хабаровский край прибыли 64 пожарных-десантника из федерального резерва, а также 30 специалистов из Республики Бурятия.

«Вам ставилась задача — работать с беспилотной авиацией. Сколько беспилотников сейчас работает на линии?» — задал вопрос губернатор.

Андрей Самойлов ответил, что всего используется более 70 дронов. За прошедшую неделю применялось 34 БПЛА для разведки и координации действий. На каждом пожаре работают БПЛА, которые применяются по необходимости с учетом метеоусловий. В частности, на одном из проблемных пожаров в Верхнебуреинском районе (в районе села Сулук) были задействованы два беспилотника.

«Задача — применять в действии наши технические разработки. Мы должны использовать то, что производим», — акцентировал Дмитрий Демешин.

Дмитрий Демешин поручил вице-губернатору края Артему Мельникову активнее внедрять разработки региональной компании «Роботизированные комплексы Хабаровского края» для разведки при пожарах.

Председатель комитета правительства края по гражданской защите Александр Горохов доложил, что с 18 по 25 мая потушено 122 ландшафтных пожара, что ниже показателя предыдущей недели на 40% (на 85 пожаров). Возгорания зафиксированы в 12 муниципальных образованиях. Наиболее горимые среди них: Хабаровский район — 21 пожар, Нанайский район — 15, Солнечный округ — 15, Вяземский округ и район имени Лазо — 12 пожаров. На тушение ландшафтных пожаров был привлечен 171 человек личного состава Противопожарной службы края и 54 единицы техники.

Губернатор обратил внимание на негативную динамику: в 2025 году было зафиксировано 742 ландшафтных пожара, а в 2026 году — уже более 1000. Это может говорить о неэффективной работе по профилактике. Комитету правительства края по гражданской защите Дмитрий Демешин поручил внести предложения о привлечении виновных должностных лиц к ответственности, а главам проблемных районов и руководителям профильных ведомств — подготовить отчет о принятых мерах.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории Хабаровского края режима ЧС регионального характера.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
