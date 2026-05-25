В Челябинске водители автобусов будут предупреждать о неработающих кондиционерах

В Челябинске придумали, как быстрее ремонтировать кондиционеры в автобусах во время жары.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске водителям автобусов выдали инструкцию на случай проблем с кондиционером в салоне во время жары. Теперь они обязаны по громкоговорителю сообщать пассажирам об отказавшем кондиционере и разрешать открыть окна.

— В случае, если водители этого не сделают, они будут привлечены к ответственности, — предупредил вице-мэр Владимир Шамне.

— На разворотных кольцах надо организовать дежурство механиков, чтобы была возможность оперативно починить кондиционер, — предложил во время совещания в городской администрации мэр Алексей Лошкин. — В прошлом году эта работа дала хороший эффект. Практику надо продолжать. Кроме того, должны проводиться выборочные проверки подвижного состава в рейсах, а также обязательная предрейсовая проверка каждого автобуса на предмет исправной работы кондиционера.