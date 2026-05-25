Диетолог Подчиненова назвала безопасную для здоровья порцию окрошки

Как рассказала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова в беседе с ТАСС, количество окрошки, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от множества факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, наличие заболеваний и другие продукты, которые человек употребляет в этот день. Однако, если ориентироваться на стандартные порции, которые обычно подают в ресторанах и кафе, лучше ограничиться 350−400 граммами.