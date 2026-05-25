Диетолог Подчиненова назвала безопасную для здоровья порцию окрошки

Окрошка — традиционный холодный суп, который становится особенно популярным в конце весны, когда начинается дачный сезон и появляется свежая зелень. Пик её потребления приходится на жаркие летние месяцы.
Как рассказала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова в беседе с ТАСС, количество окрошки, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от множества факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, наличие заболеваний и другие продукты, которые человек употребляет в этот день. Однако, если ориентироваться на стандартные порции, которые обычно подают в ресторанах и кафе, лучше ограничиться 350−400 граммами.
Врач подчеркнула, что окрошка может быть частью здорового рациона. Для её приготовления она рекомендует использовать натуральный квас, который получается в результате естественного брожения. Такой квас богат молочной кислотой и короткоцепочечными жирными кислотами, полезными для работы желудочно-кишечного тракта. Однако из-за высокой кислотности он может раздражать слизистую оболочку желудка.
Если вы предпочитаете окрошку на кефире, это тоже хороший выбор. Кефир, как и квас, содержит пробиотики, которые положительно влияют на микробиоту кишечника.
