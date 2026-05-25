Владислав Атмахов помог сироте из Володарска получить квартиру

В Дзержинске 19-летний сирота Владимир Пелевин из Володарска получил собственное жилье после вмешательства депутатов. Об этом сообщил глава нижегородского отделения ЛДПР Владислав Атмахов в своем MAX-канале.
Молодой человек, чей отец погиб в зоне проведения специальной военной операции, получил государственный жилищный сертификат. Однако самостоятельно воспользоваться мерой соцподдержки нижегородец не смог из-за бюрократических препятствий и отказов в предоставлении льготы.
Для решения проблемы юноша обратился к депутату ЛДПР Володарского округа Кириллу Ваганову, который оперативно подготовил документы. Позже к вопросу подключился Владислав Атмахов совместно с юристом Каролиной Антипиной. В итоге бюрократические барьеры удалось преодолеть, и нижегородец уже переезжает в новую квартиру в Дзержинске, где планирует учиться и работать.
Ранее сообщалось, что президент мотоклуба «Соколы» Владислав Атмахов открыл мотосезон в Нижнем.