Какую опасность скрывает Омега-3, рассказала доктор Павлова

О пользе Омега-з сказано немало. Однако крайне редко говорят о том, что эта полиненасыщенная жирная кислота может нести организму вред.
Новое исследование показало: у некоторых пациентов бесконтрольный прием Омега-3 может привести к ускорению когнитивного снижения — расстройству мышления и памяти, внимания и речи.
Кроме таких «сюрпризов» для мозга, витамин может нести риск и для сердца.
«Парадокс: Омега помогает тем, у кого сердце уже болит, но может навредить абсолютно здоровым людям. У них регулярный прием этого препарата повышал риск развития мерцательной аритмии на 13%, а риск сердечной недостаточности — на 5%», — рассказывает врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Так случается потому, что рыбий жир в капсулах крайне нестабилен. Если добавка низкого качества или неправильно хранится жир запускает в организме процессы окисления. Кроме того, высокие дозы БАДа могут повлиять на вязкость крови и работу клеточных мембран.
Медик советует: лучше получать витаминОмега-3 из жирной рыбы дважды в неделю — в ней жирные кислоты находятся в естественной форме. Перед тем, как начать принимать добавку, нужно посоветоваться с врачом. И если препарат назначен, выбирать бренды с высокой степенью очистки.
«Не забывайте: всё есть яд и всё есть лекарство», — напоминает доктор.
