Бондаренко: На сегодняшний день Светлогорск — это не совсем про пляжный отдых

Светлогорск на сегодняшний день не очень подходит для пляжного отдыха. Об этом заявил глава администрации округа Владимир Бондаренко в интервью РИЦ «ТАСС Калининград».
На сегодняшний день Светлогорск — это не совсем про пляжный отдых. Мы видим, что идут работы и по реконструкции променада, и по строительству волноломов, намыву пляжей. Кроме того, каждый год в Светлогорске открываются новые гостиницы, новые скверы — всегда есть возможность погулять по тихим улочкам для тех, кто влюблён в нашу архитектуру. Светлогорск — это самый зелёный город Калининградской области. И жарким летом просто побыть в тени деревьев, при этом ощущая лёгкий морской бриз, — это всегда приятно, — сказал Бондаренко.
По его словам, это не означает, что власти «полностью отказываются от идеи пляжного отдыха» в Светлогорске. В 2026 году на территории округа оборудованы несколько территорий на побережье. В частности, жители и гости региона могут отдохнуть в Донском, Приморье, Отрадном, в районе улиц Московской и Балтийской. Там стоят спасательные посты, душевые, кабинки для переодевания и другая инфраструктура.
Отметим, что реконструкцию набережной в Светлогорске рассчитывают завершить в июле-августе. При этом власти планируют начать строительство променада в сторону Пионерского.
Кроме того, последние несколько лет в Светлогорске занимаются обустройством бун и волноломов для намыва пляжа. Сейчас ищут нового подрядчика для проведения работ. К строительству удерживающих сооружений должны приступить и в Отрадном.