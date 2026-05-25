Самарцы могут компенсировать часть стоимости путевки в летние лагеря

Самарцам напомнили, кто и как может получить компенсацию за детскую путевку в лагерь.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самарской области, которые самостоятельно купили ребенку путевку в летний лагерь, могут компенсировать часть ее стоимости. Кто может это сделать, как получить компенсацию, рассказали в региональном минобре.

Одно из условий — лагерь, в который купили путевку, должен быть в реестре организаций отдыха и оздоровления детей, его можно найти на сайте минобра. Для получения компенсации продолжительность летнего отдыха по путевке должна быть не менее семи дней.

«За компенсацией следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, заявление можно подать через региональный портал госуслуг по кнопке “Получить компенсацию”, — уточнила пресс-служба министерства.

Компенсировать будут дни, которые ребенок фактически провел в лагере. За путевку в санаторный лагерь можно получить максимум чуть более 17 тысяч рублей, а за летний лагерь — около 15,5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что на выплату компенсаций в региональном бюджете запланировали 93 миллиона рублей.