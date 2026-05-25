В Красноярском крае заработала горячая линия для туристов

Горячая линия для туристов по защите прав заработала в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С началом сезона отпусков красноярский Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей туристических услуг. Звонить можно по телефону 8 (391) 226−89−50 в будние дни. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с отдыхом.
Также круглосуточно работает единый Консультационный Центр — 8−800−555−49−43 (бесплатно). Горячая линия продлится до 7 июня.
