Мошенники вышли на новый уровень обмана: начали подделывать голоса

Мошенники используют искусственный интеллект для подделки голосов сотрудников СК и МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», — говорится в сообщении от РИА Новости со ссылкой на источник.
Переход аферистов к использованию ИИ произошел в 2025—2026 годах. Преступники создают фотореалистичные поддельные документы с помощью нейросетей, которые отличаются отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями. Кроме того, мошенники с помощью ИИ могут генерировать видео с участием известных лиц, которые анонсируют выплаты в связи с соответствующими праздниками, говорится в сообщении от МВД.
Ранее KP.RU сообщил, что аферисты широко используют искусственный интеллект и для других операций. Например, мошенники осуществляют фишинговые атаки с помощью специальных ботов.