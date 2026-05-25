Адвокат сказала, какой срок грозит в Беларуси за похищение информации предприятия, на котором работаешь

Белорусский адвокат объяснила, какой срок грозит в Беларуси за похищение информации предприятия, на котором работаешь, сообщили на СТВ.
Адвокат юридической консультации Смолевичского района Минской областной коллегии адвокатов Елена Логвинович подчеркнула, что коммерческий шпионаж является серьезным преступлением.
Так, если коммерческая тайна стала известна работнику при выполнении им служебных или профессиональных обязанностей, и он без разрешения нанимателя распространил эти сведения, то его поведение лежит в плоскости Кодекса об административных правонарушениях. Но, если работник без доступа раздобыл такие сведения, чтобы их незаконно распространить, то это классический пример коммерческого шпионажа, и ответственность уже уголовная.
— Уголовное законодательство предполагает разные виды наказания за него, но самое строгое — лишение свободы сроком вплоть до трех лет, — прокомментировала юрист.
