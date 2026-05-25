Число инженерных классов в Челябинской области в новом учебном году увеличат до 200

С 2023 года в регионе уже открыто 164 губернаторских инженерных класса. «В 2026-м их число планируется увеличить до 200», — сообщили в Минобрнауки.
Губернаторские инженерные классы формируются на два учебных года из учеников 8 и 10 классов — для реализации основных общеобразовательных программ предпрофильного и профильного уровня, отражающих приоритетные для экономики инженерные направления, говорится в комментарии.
Это ️интеллектуальное производство, ️материаловедение и физика, ️экология и живые системы; ️IT-технологии и информационная безопасность в индустрии и ОПК; ️электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; ️электро- и теплоэнергетика; машиностроение; ️физико-технические науки и технологии; ️химические технологии, ️технологии материалов; автоматизация технологических процессов и производств.
Добавим, сейчас министерство образования и науки совместно с Челябинским институтом развития образования объявили о старте конкурсного по отбору школ, на базе которых в 2026/27 учебном году будут открыты новые такие классы.