16-летний карлик Буба чуть не стал парламентарием и вызвал скандал в Нигерии

Известный в Нигерии парнишка-карлик Махмуд Садис Буба чуть не стал членом парламента страны. Но планы сорвала банальная ложь и последовавший за ней скандал. Об этом сообщает издание Оddity Сentral.
Дело в том, в видеороликах Бубу утверждал, что у него есть аттестат о полном среднем образовании и что раньше он работал водителем. Он объяснил свой невысокий рост и детскую внешность одной из форм карликовости, но утверждал, что ему 30 лет.
Однако быстро начали накапливаться свидетельства и доказательства того, что на самом деле парню всего 16 лет. Члены партии «Всепрогрессивный конгресс» сначала пытались защитить своего кандидата. Однако под давлением фактов быстро отказались от Бубу и выгнали его из партии.
