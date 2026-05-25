На Семафорной в Красноярске заменят два участка канализационного коллектора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе работ на улице Семафорной коммунальщики приняли решение дополнительно заменить еще один участок канализационного коллектора для повышения надежности сети и безопасности дорожного движения.
Как сообщили в «КрасКом», после досрочного завершения основного этапа работ специалисты провели диагностику технического состояния прилегающего коллектора. Обследование показало необходимость замены дополнительного участка, пока движение транспорта на улице остается ограниченным.
На первом участке, поврежденном в районе Мичуринского путепровода, уже выполнены основные восстановительные работы. Установлена последняя стеклопластиковая труба, начато тестирование обновленной линии водоотведения.
«На сегодняшний день мы заменили около 140 метров сетей канализации, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — С опережением графика остановили временные перекачивающие насосные станции и направили поток воды по новым трубам, чтобы провести диагностику коллектора выше по течению стоков. По результатам телеинспекции установлено, что оперативного ремонта требует еще один участок — от улицы Паровозной до новой технологической камеры, построенной на Семафорной. Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта по этой улице, приняли решение увеличить объем ремонта. Сейчас прорабатываем различные инженерные решения замены второго участка трубопровода».
Сейчас на объекте продолжается уплотнение грунта вокруг труб — это необходимо для укрепления основания дороги и предотвращения просадок в будущем.