На Семафорной в Красноярске заменят два участка канализационного коллектора

«На сегодняшний день мы заменили около 140 метров сетей канализации, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — С опережением графика остановили временные перекачивающие насосные станции и направили поток воды по новым трубам, чтобы провести диагностику коллектора выше по течению стоков. По результатам телеинспекции установлено, что оперативного ремонта требует еще один участок — от улицы Паровозной до новой технологической камеры, построенной на Семафорной. Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта по этой улице, приняли решение увеличить объем ремонта. Сейчас прорабатываем различные инженерные решения замены второго участка трубопровода».