Собака случайно выстрелила из дробовика в человека около магазина в США

По данным полиции, владелец грузовика зашел в магазин, а другой человек остался снаружи у пассажирской двери. В это время собака с заднего сиденья перепрыгнула на другую сторону грузовика. Питомец случайно привел в действие заряженный дробовик в грузовике. Личность пострадавшего не установлена, его доставили в больницу.