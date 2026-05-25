Собака случайно выстрелила из дробовика в человека около магазина в США

В Небраске собака случайно выстрелила в человека у магазина, пока хозяин был внутри. Об этом пишет издание Daily Mail.
По данным KNOP, в 12:07 в субботу полиция прибыла в магазин Short Stop в Скоттсблаффе после сообщения о ранении. Отмечается, что сотрудникам полицейского управления Скоттсблаффа сообщили, что стрельба велась из пневматического пистолета.
Но позже было установлено, что выстрел был из дробовика. На месте нашли грузовик с прицепом и повреждением на пассажирской двери, характерным для дробовика.
По данным полиции, владелец грузовика зашел в магазин, а другой человек остался снаружи у пассажирской двери. В это время собака с заднего сиденья перепрыгнула на другую сторону грузовика. Питомец случайно привел в действие заряженный дробовик в грузовике. Личность пострадавшего не установлена, его доставили в больницу.
