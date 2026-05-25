В Красноярске открылся наноцех для разработки новых методов борьбы с раком

В Красноярске на площадке НПО «Радиосвязь» открылся наноцех, где будут выпускать изделия для новых технологий диагностики и лечения раковых опухолей.

Одна из разработок связана с биосенсорами. Это специальные чипы с золотыми электродами. На них наносят аптамер — небольшой участок ДНК, который может связываться с раковыми клетками. Для проверки на чип достаточно нанести каплю плазмы человека. По реакции устройства можно определить наличие онкологического заболевания. Для лечения ученые предлагают использовать нанодиски с никелем и золотом. К ним также крепятся аптамеры, которые помогают находить раковые клетки. После этого организм помещают в низкочастотное магнитное поле, а наночастицы начинают вибрировать и разрушать именно злокачественные клетки.

Красноярские ученые называют этот метод магнитно-механической микрохирургией или «наноскальпелем». Его отличие от химиотерапии в том, что воздействие должно быть прицельным, без повреждения здоровых клеток. Сейчас технологии проходят стадию научных и лабораторных исследований. Под новое направление НПО «Радиосвязь» выделил отдельный цех. Сейчас там работают около 250 специалистов. Они занимаются созданием наноскальпелей, биосенсоров для диагностики и материалов для обследований с использованием циркулирующих опухолевых клеток. Проект представили председателю правительства края Алексею Медведеву.

«Будем оказывать полную поддержку на всех этапах — от выхода на доклинические исследования до государственной регистрации этих разработок в качестве готового медицинского изделия. И конечно, на этапе дальнейшего применения в медицинских учреждениях края», — отметил Алексей Медведев.

В разработке приняли участие специалисты предприятия, Красноярского научного центра СО РАН и КрасГМУ.