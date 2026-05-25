В нескольких округах Москвы ограничат движение 26 и 27 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве 26 и 27 мая в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: Getty Images For Unsplash+

«26 и 27 мая будет временно закрыт проезд для транспорта на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО в связи с проведением мероприятий. Движение будет закрыто с 23:00 26 мая до 11:00 27 мая на улице Дурова; 27 мая с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской; 27 мая с 00:01 до 11:00 в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском», — говорится в сообщении.

Также 27 мая с 00:01 до 11:00 будет закрыто движение на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр, а также к перехватывающей парковке № 9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы; 27 мая с 04:00 до 11:00 на улицах Каргопольской и Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна; 27 мая с 05:00 до 08:00 на улице Хачатуряна от дома 12, корпус 2 до Отрадной улицы.

Кроме того, с 06:00 до 11:00 27 мая будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 на проспекте Мира.