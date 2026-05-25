Эксперт Дандыкин допустил, что «Орешник» мог ударить по аэродрому в Белой Церкви

Российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области, поскольку он является важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
Он отметил, что перед запуском ракет российские войска направили на территорию Украины беспилотники, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны (ПВО) страны.
— Они стреляли, естественно, (зенитные ракетные комплексы — прим. «ВМ») Patriot применялись. Но, я думаю, что с очень низкой долей эффективности. Эти ракеты возвращались туда, откуда летели. По большому счету, ПВО сейчас обескровлена, ― рассказал Дандыкин в беседе с News.ru.
24 мая Министерство обороны России сообщило, что армия страны нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Позднее украинские СМИ сообщили, что системам ПВО страны не удалось отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области.