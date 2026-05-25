Облминздрав: в Калининграде стартует акция по ранней диагностике рака кожи

С 25 мая по 26 июня в калининградском Центре специализированных видов медицинской помощи на ул. Барнаульской будет проходить акция по ранней диагностике рака кожи. Об этом напоминают в областном минздраве.
Жители региона смогут бесплатно проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию врача-дерматовенеролога. Специалисты рекомендуют пройти осмотр если родинка меняет размер, форму, цвет, увеличивается в размерах, кровоточит, чешется или расположена на открытом участке тела и часто травмируется.
Записаться на приём можно по телефону регистратуры — 8 (4012) 313−185. Адрес центра: Калининград, улица Барнаульская, 6.
