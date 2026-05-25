В Красноярском крае рассказали о новых поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Направления, которые не были обследованы зимой, отрабатываются в ходе новых поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, при этом в некоторых местах остается лежать глубокий снег — больше человеческого роста, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».
«Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега. Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все еще остается довольно глубоким, выше человеческого роста», — сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.