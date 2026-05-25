В Волгограде инспекторы ДПС задержали пьяного подростка на мотоцикле

21 мая 2026 года во время патрулирования в Советском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области, которые несли службу на мототранспорте, заметили молодого человека. Он передвигался на мотоцикле без мотошлема.

Правоохранители остановили водителя. При проверке документов выяснилось, что за рулем двухколесного транспортного средства находится 17-летний подросток, ранее судимый и не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, у молодого человека заметили признаки опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В отношении его законных представителей возбудили производство по статье 5.35 того же кодекса. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку.